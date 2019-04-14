كأس الاتحاد الإفريقي.. الزمالك والصفاقسي ونهضة بركان إلى نصف النهائي

تأهل الزمالك المصري إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب فوزه إيابا على حسنية أكادير المغربي 1-0، اليوم الأحد.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه إبراهيم حسن الذي أحرز الهدف في (د.48).

وانتهت مواجهة ذهاب ربع النهائي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيلاقي الزمالك في نصف النهائي الفائز من مواجهة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

وبلغ الدور ذاته الصفاقسي التونسي الفائز على ضيفه نكانا الزامبي 2-0، وسيواجه النادي الصفاقسي في نصف النهائي فريق نهضة بركان المغربي الذي تغلب على كور ماهيا الكيني بنتيجة عريضة 5-0.

المصدر: وكالات