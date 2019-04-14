أصيب حارس مرمى حوريا كوناكري الغيني بكسر في ساقه اليمنى بعد اصطدام مع زميله في الفريق خلال مواجهته الوداد البيضاوي المغربي، أمس السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأثر حكم المباراة الإثيوبي، باملاك تيسيما وييسا بعد إصابة الحارس خاديم ندياي "المروعة"، وأذرف الدموع بعد معاينته للإصابة.

وخضع الحارس الغيني لعملية جراحية في مدينة الدار البيضاء، بعد انتهاء اللقاء تكللت بالنجاح.

What a touching moment in football the referee couldn't stop his tears watching the injury of the Senegal national keeper Khadim Ndiay during the game Hooriya Vs WAC Casablanca.

Football is humanity before anything else. pic.twitter.com/lqltgJSSMm — Mohamed Rtimi (@moegwen) 14 апреля 2019 г.

ونشر فريق الوداد الرياضي على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للحارس خادم ندياي مرفوقة بعبارات التضامن متمنيا له الشفاء العاجل.

Nous souhaitons bon rétablissement au gardien de but du @horoyaac Khadim Ndiay victime d'une grave blessure durant le match d'aujourd'hui, de tout cœur avec vous. 🤲 pic.twitter.com/AHQgrpNk0W — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) 13 апреля 2019 г.

وعلقت جماهير الوداد عقب المباراة، داعية بالشفاء للحارس ومتفاعلة بعد سلوك الحكم واللاعبين، "إنها أكثر من مجرد لعبة".

وبلغ الوداد الرياضي المغربي الدور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على ضيفه حوريا الغيني 5-0، وسيلتقي الوداد بطل النسخة مرتين آخرها 2017، في نصف النهائي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي أقصى الأهلي المصري.