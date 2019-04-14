 
مباشر

أبطال إفريقيا.. حكم "يبكي" بعد إصابة مروعة لحارس مرمى

الرياضة

أبطال إفريقيا.. حكم
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpwk

أصيب حارس مرمى حوريا كوناكري الغيني بكسر في ساقه اليمنى بعد اصطدام مع زميله في الفريق خلال مواجهته الوداد البيضاوي المغربي، أمس السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأثر حكم المباراة الإثيوبي، باملاك تيسيما وييسا بعد إصابة الحارس خاديم ندياي  "المروعة"، وأذرف الدموع بعد معاينته للإصابة.

وخضع الحارس الغيني لعملية جراحية في مدينة الدار البيضاء، بعد انتهاء اللقاء تكللت بالنجاح.

ونشر فريق الوداد الرياضي على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للحارس خادم ندياي مرفوقة بعبارات التضامن متمنيا له الشفاء العاجل.

وعلقت جماهير الوداد عقب المباراة، داعية بالشفاء للحارس ومتفاعلة بعد سلوك الحكم واللاعبين، "إنها أكثر من مجرد لعبة".

وبلغ الوداد الرياضي المغربي الدور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على ضيفه حوريا الغيني 5-0، وسيلتقي الوداد بطل النسخة مرتين آخرها 2017، في نصف النهائي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي أقصى الأهلي المصري.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مغامر مغربي عالمي يعشق المشي على الحبال