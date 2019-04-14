فوز نابولي يؤجل تتويج يوفنتوس ويرسل كييفو إلى الدرجة الثانية

تأجلت احتفالات يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوز نابولي على مضيفه كييفو فيرونا 3-1، ليرسله إلى الدرجة الثانية، اليوم الأحد، في المرحلة الـ32 من "الكالتشيو".

أحرز أهداف نابولي، كاليدو كاليبالي في (د.15 و81) وأركاديوز ميليك في (د.64)، بينما أحرز هدف كييفو بوستيان سيزار في (د.90).

واحتاج فريق المدرب كارلو أنشيلوتي للفوز ليضمن تأجيل تتويج الفريق القادم من تورينو، الذي سقط 2-1 أمام مستضيفه سبال أمس السبت، باللقب الثامن على التوالي، قبل 6 جولات من النهاية وهو رقم قياسي.

ورفع نابولي رصيده إلى 67 نقطة وبات على بعد 17 نقطة من فريق "السيدة العجوز".

المصدر: وكالات