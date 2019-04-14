بايرن يقسو على دوسلدورف برباعية ويستعيد صدارة "البوندسليغا"

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم الذي غاب عنه لمدة 24 ساعة فقط، بعدما حقق فوزا ثمينا 4-1 على مضيفه فورتونا دوسلدورف، اليوم الأحد في المرحلة الـ29 للمسابقة.

أحرز رباعية البايرن كل من كينغسلي كومان في (د.15 41) وسيرج نابري في (د.55) وليون غوريتسكا في (د.90+2)، فيما أحرز هدف دوسلدورف الوحيد دودي لوكيباكيو في (د.89 من ركلة جزاء).

وارتفع رصيد بايرن، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم السابع على التوالي، إلى 67 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في المقابل تجمد رصيد دوسلدورف عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وفي باقي مباريات المرحلة، فاز هوفنهايم على هيرتا برلين 2-0، وأوغسبورغ على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-1.

المصدر: وكالات





