انفجار جماهيري في الأنفيلد سببه محمد صلاح

أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفا عالميا بعد تصويبة رائعة وقوية من خارج المنطقة استقرت في شباك مرمى تشيلسي لتصبح النتيجة 2-0، في الجولة الـ34 من البريميرليغ.

وافتتح السنغالي ساديو ماني باب التسجيل "للريدز" قبل هدف مو صلاح بدقيقتين في (د.51)، بعد هجمة بدأها المصري صلاح.

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 تشيلسي | هدف اول ليفربول ماني د50 😍😍🤙🏻🤙🏻🤙🏻HD



Via : @if24hd__pic.twitter.com/VSrzXTNAxF — يارب يرجع فهد نفس اول (@Lawr4040) 14 апреля 2019 г.

المصدر: RT