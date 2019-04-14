انفجار جماهيري في الأنفيلد سببه محمد صلاح
Reuters
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أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفا عالميا بعد تصويبة رائعة وقوية من خارج المنطقة استقرت في شباك مرمى تشيلسي لتصبح النتيجة 2-0، في الجولة الـ34 من البريميرليغ.
هدف ليفربول الثاني على تشيلسي (ابو صلاح)#ليفربول_تشيلسيpic.twitter.com/OrVx6NG0Qn— كورة لاين (@LQXXRQYktg9upRo) 14 апреля 2019 г.
وافتتح السنغالي ساديو ماني باب التسجيل "للريدز" قبل هدف مو صلاح بدقيقتين في (د.51)، بعد هجمة بدأها المصري صلاح.
الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 تشيلسي | هدف اول ليفربول ماني د50 😍😍🤙🏻🤙🏻🤙🏻HD— يارب يرجع فهد نفس اول (@Lawr4040) 14 апреля 2019 г.
Via : @if24hd__pic.twitter.com/VSrzXTNAxF
المصدر: RT
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