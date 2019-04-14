 
مباشر
عاجل
المجلس الانتقالي في السودان: سنستمر في اعتقال رموز نظام البشير

انفجار جماهيري في الأنفيلد سببه محمد صلاح

الرياضة

انفجار جماهيري في الأنفيلد سببه محمد صلاح
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpvk

أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفا عالميا بعد تصويبة رائعة وقوية من خارج المنطقة استقرت في شباك مرمى تشيلسي لتصبح النتيجة 2-0، في الجولة الـ34 من البريميرليغ.

وافتتح السنغالي ساديو ماني باب التسجيل "للريدز" قبل هدف مو صلاح بدقيقتين في (د.51)، بعد هجمة بدأها المصري صلاح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شراء المباريات في الدوري الجزائري.. اعتراف صريح!