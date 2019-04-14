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روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة أوروبا للجمباز (فيديو)

الرياضة

روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة أوروبا للجمباز (فيديو)
Sputnik Алексей Филиппов
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توّج الروسي نيكيتا ناغورني بالميدالية الذهبية في مسابقة جهاز المتوازي، وذلك ضمن فعاليات بطولة أوروبا للجمباز التي تستضيفها بولندا.

وجاء ناغورني في المركز الأول برصيد 15.466 نقطة، تاركا الميدالية الفضية للأوكراني بيتر باخنيوك الذي حل ثانيا برصيد 15.333 نقطة، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للتركي فيرهات أريكان الذي احتل المركز الثالث برصيد 15.033 نقطة.

وفي مسابقة جهاز حصان القفز، أحرز الروسي دينيس أبليازين الميدالية الذهبية بعد أن جاء أولا  بـ14.950 نقطة، ونال الفضية الإسرائيلي أندريه مدفيديف بـ14.699 نقطة، وذهبت الميدالية البرونزية للروسي أرتور دالالويان الذي احتل المركز الثالث برصيد 14.533.

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وبهاتين الذهبيتين، رفعت روسيا رصيدها في بطولة أوروبا للجمباز إلى 15 ميدالية، منها 7 ذهبيات وفضيتان و6 برونزيات.

يذكر أن بطولة العالم للجمباز ستستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية بين 4 و13 أكتوبر المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru

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