روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة أوروبا للجمباز (فيديو)

توّج الروسي نيكيتا ناغورني بالميدالية الذهبية في مسابقة جهاز المتوازي، وذلك ضمن فعاليات بطولة أوروبا للجمباز التي تستضيفها بولندا.

Your 2019 European Champion on parallel bars ... Nikita Nagornyy! pic.twitter.com/vbeKX2VRg7 — UEG (@UEGymnastics) April 14, 2019

وجاء ناغورني في المركز الأول برصيد 15.466 نقطة، تاركا الميدالية الفضية للأوكراني بيتر باخنيوك الذي حل ثانيا برصيد 15.333 نقطة، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للتركي فيرهات أريكان الذي احتل المركز الثالث برصيد 15.033 نقطة.

وفي مسابقة جهاز حصان القفز، أحرز الروسي دينيس أبليازين الميدالية الذهبية بعد أن جاء أولا بـ14.950 نقطة، ونال الفضية الإسرائيلي أندريه مدفيديف بـ14.699 نقطة، وذهبت الميدالية البرونزية للروسي أرتور دالالويان الذي احتل المركز الثالث برصيد 14.533.

Denis Abliazin wins the 2019 European title on vault!#ECSzczecin2019!



Watch the finals LIVE on https://t.co/s3ltt2zgWHpic.twitter.com/OdnONHnPHI — UEG (@UEGymnastics) April 14, 2019

Denis Ablyazin (RUS) is 2019 Vault European Champion! He wins his second gold medal at #ECSzczecin2019! 👍🏅@ECSzczecin2019pic.twitter.com/7A7LXUZl11 — UEG (@UEGymnastics) April 14, 2019

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وبهاتين الذهبيتين، رفعت روسيا رصيدها في بطولة أوروبا للجمباز إلى 15 ميدالية، منها 7 ذهبيات وفضيتان و6 برونزيات.

يذكر أن بطولة العالم للجمباز ستستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية بين 4 و13 أكتوبر المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru