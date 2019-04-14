صافرة ألمانية لإدارة مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال

يستقبل برشلونة الإسباني الثلاثاء المقبل ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عين الحكم الألماني فيليكس بريتش لإدارة مباراة برشلونة واليونايتد.

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وأضافت الصحيفة، أن الحكم الألماني أدار 5 مباريات لبرشلونة في المنافسات الأوروبية، فاز برشلونة بمباراتين على حساب أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي بنتيجة واحدة 2-1.

وفي المباريات الثلاث الأخرى، تعادل برشلونة مع ميلان 1-1 في دور المجموعات موسم 2013-2014، ومع ريال مدريد 1-1 في ربع نهائي نفس البطولة، وخسر من تشيلسي بهدف نظيف في نصف نهائي دوري الأبطال 2011-2012.

المصدر: وكالات