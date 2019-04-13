ميلان يستعيد "الرابع" بالفوز على لاتسيو في "الكالتشيو"
AFP
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عاد ميلان للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 1-0، اليوم السبت، في الجولة الـ32 من المسابقة.
ويدين ميلان بالفوز للاعبه فرانك كيسي الذي أحرز الهدف في (د.79 من ركلة جزاء).
هدف ميلان الاول (ضربة جزاء ) كيسي ...#ميلان_لاتسيوpic.twitter.com/woa0o5W3Hn— قروب ميلان وآتس آب☾ (@A_C_M_i) 13 апреля 2019 г.
الفوز رفع رصيد ميلان إلى 55 نقطة ليستعيد المركز الرابع، في المقابل توقف رصيد لاتسيو عند 49 نقطة في المركز الثامن.
المصدر: وكالات
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