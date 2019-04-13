ميلان يستعيد "الرابع" بالفوز على لاتسيو في "الكالتشيو"

عاد ميلان للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 1-0، اليوم السبت، في الجولة الـ32 من المسابقة.

ويدين ميلان بالفوز للاعبه فرانك كيسي الذي أحرز الهدف في (د.79 من ركلة جزاء).

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 55 نقطة ليستعيد المركز الرابع، في المقابل توقف رصيد لاتسيو عند 49 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات