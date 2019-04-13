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أتلتيكو مدريد يطارد برشلونة بـ"ثنائية" في سيلتا فيغو

الرياضة

أتلتيكو مدريد يطارد برشلونة بـ
Reuters
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استثمر أتلتيكو مدريد تعثر برشلونة بالتعادل في ميدان هويسكا وقلص الفارق إلى 9 نقاط عقب تغلبه على ضيفه سلتا فيغو 2-0، اليوم السبت، في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أنطوان غريزمان في (د.42) و ألفارو موراتا في (د.74) هدفي الأتلتي.

وبهذا يعود الروخي بلانكوس، لسكة الفوز في الليغا بعد خسارة الجولة الماضية بثنائية أمام برشلونة.

ورفع الانتصار رصيد الأتلتي إلى 65 نقطة يحافظ بها على موقعه في وصافة الترتيب، ويقلص الفارق مع برشلونة، الذي تعادل سلبيا مع هويسكا، لتسع نقاط.

بينما ظل رصيد سلتا فيغو عند 32 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا، ويبقى مهددا بالعودة لمنطقة الخطر.

المصدر: وكالات

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