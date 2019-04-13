الدوري الألماني.. دورتموند يتجاوز ماينز بثنائية ويتصدر "مؤقتا"

تصدر فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بشكل مؤقت، بفوزه على ماينز 2-1، اليوم السبت في المرحلة الـ29 من المسابقة.

وسجل هدفي دورتموند جادون سانشو في (د.17 و24)، فيما سجل هدف ماينز روبين كايسون في (د.83).

ورفع دورتموند رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على فورتونا دوسلدورف يوم الأحد. وتوقف رصيد ماينز عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى، عزز لايبزيغ تواجده في المركز الثالث بالدوري الألماني بتغلبه على ضيفه فولفسبورغ 2-0.

وسجل هدفي لايبزيغ كيفن كامبل وتيمو فيرنير في (د.16 و28).

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فولفسبورج عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على هانوفر 1-0 وباير ليفركوزن على شتوتغارت بذات النتيجة، وفيردر بريمن على فرايبورغ 2-1.

المصدر: وكالات