الأهلي المصري يفشل في تحقيق "ريمونتادا" ويودع ربع نهائي أبطال إفريقيا

فشل الأهلي المصري في تحقيق "ريمونتادا" تعوض خسارته التاريخية في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بخماسية نظيفة أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

واكتفى الأهلي بالفوز على ضيفه الجنوب إفريقي 1-0 إيابا، وفشل في العبور إلى نصف النهائي.

وكان الأهلي يحتاج الى تسجيل خمسة أهداف على الأقل للإبقاء على أمله في تعويض أسوأ خسارة له في تاريخ مشاركاته القارية الأسبوع الماضي، لكنه لم يتمكن من هز شباك ضيفه سوى بهدف للمغربي وليد أزارو في الشوط الثاني في (د.68)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الفريق الجنوب إفريقي المتوج باللقب مرة واحدة عام 2016، على حساب الفريق المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (8)، والذي بلغ الدور النهائي في الموسمين الماضيين، وخسر أمام الوداد البيضاوي المغربي (2017) والترجي التونسي (2018).

المصدر: أ ف ب