الدوري الإنجليزي.. بورنموث يسحق برايتون .. وبيرنلي يهزم كارديف

أمطر بورنموث شباك مضيفه برايتون آند هوف ألبيون بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتناوب على خماسية بورنموث كل من دان غوسلينغ في (د.33) وريان فراسير في (د.55) وديفيد بروكس (د.74) وكاليوم ويلسون في (د.82) وجونيور ستانيسلاس في (د.90+2).

وبهذا الفوز العريض، رفع بورنموث رصيده إلى 41 نقطة يقفز بها للمركز الـ 12 مؤقتا، في المقابل توقف رصيد عند 33 نقطة في المركز السابع عشر.

وحقق بورنموث بعد هذا الفوز رقما تاريخيا، ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الفوز يعتبر الأكبر لأي فريق خارج أرضه (خارج الستة الكبار)، منذ فوز سوانزي على كوينز بارك رينجرز في أغسطس عام 2012 بنفس النتيجة.

وفي باقي مباريات المرحلة، واصل بيرنلي، مسلسل الاستفاقة في البريميرليغ مؤخرا، بعد أن حقق فوزا مهما على كارديف سيتي بهدفين دون رد، ليواصل الابتعاد عن منطقة الخطر بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة يقفز بها للمركز الرابع عشر. في المقابل، تجرع الفريق الويلزي خسارته الـ 21 هذا الموسم، ليظل قابعا في منطقة الخطر في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.

وحقق فولهام فوزا شرفيا على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد.

وابتعد ساوثهامبتون عن مناطق الخطر بعد أن حقق فوزا مهما على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 3-1.

المصدر: وكالات