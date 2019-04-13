بالفيديو.. هدف عابر للقارات في الدوري الروسي!

أحرز لاعب فريق تسيسكا إيفان أوبلياكوف هدفا عابرا للقارات خلال المباراة التي جمعت فريقه مع ضيفه أورينبورغ، اليوم السبت، ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب أوبلياكوف هدفه من بعد منتصف الملعب في (د.14) ليفاجئ فيها حارس أورينبورغ الذي كان متقدما عن مرماه، ليسددها أوبلياكوف بضربة قوية وذكية سقطت داخل الشباك.

وبالرغم من هذا الهدف الجميل، إلا أن تسيسكا خسر اللقاء أمام الفريق الضيف بنتيجة 2-3.

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المصدر: RT