سبال يهزم يوفنتوس ويؤجل تتويجه بلقب "الكالتشيو"
أخر فريق سبال تتويج ضيفه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، وفاز عليه 2-1، اليوم السبت، في المرحلة الـ32 للمسابقة.
وتقدم يوفنتوس بهدف حمل توقيع مويس كين في (د.30) ثم أدرك كيفين بونيفازي التعادل لسبال في (د.49) وتكفل سيرجيو فلوكاري بتسجيل هدف الفوز في (د.74).
الدوري الايطالي 18/19— مع عز الاسطورة (@Zidane4HD) 13 апреля 2019 г.
سبال 2-1 يوفنتوس
أهداف اللقاء.@MnbrMadrid5pic.twitter.com/M40cQO3PHf
وتوقف رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة في الصدارة بفارق عشرين نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي صاحب المركز الثاني قبل ست جولات من نهاية الموسم.
وكان يوفنتوس في حاجة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة لكي يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي ولكن سبال نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ليؤجل تتويج "السيدة العجوز" باللقب إلى جولة مقبلة.
ويلتقي نابولي يوم الأحد مع مضيفه كييفو وأي نتيجة غير فوز نابولي ستعلن يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي.
المصدر: وكالات