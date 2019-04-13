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سبال يهزم يوفنتوس ويؤجل تتويجه بلقب "الكالتشيو"

الرياضة

سبال يهزم يوفنتوس ويؤجل تتويجه بلقب
Reuters
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أخر فريق سبال تتويج ضيفه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، وفاز عليه 2-1، اليوم السبت، في المرحلة الـ32 للمسابقة.

وتقدم يوفنتوس بهدف حمل توقيع مويس كين في (د.30) ثم أدرك كيفين بونيفازي التعادل لسبال في (د.49) وتكفل سيرجيو فلوكاري بتسجيل هدف الفوز في (د.74).

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة في الصدارة بفارق عشرين نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي صاحب المركز الثاني قبل ست جولات من نهاية الموسم.

وكان يوفنتوس في حاجة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة لكي يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي ولكن سبال نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ليؤجل تتويج "السيدة العجوز" باللقب إلى جولة مقبلة.

ويلتقي نابولي يوم الأحد مع مضيفه كييفو وأي نتيجة غير فوز نابولي ستعلن يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات

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