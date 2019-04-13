الروسية كاشيرينا تحرز ذهبية بطولة أوروبا لرفع الأثقال وتحقق رقمين قياسيين

أحرزت الرباعة الروسية تاتيانا كاشيرينا الميدالية الذهبية في فئة وزن فوق 87 كغ اليوم السبت، في بطولة أوروبا لرفع الأثقال التي تستضيفها مدينة باتومي الجورجية.

وجاءت كاشيرينا في المركز الأول وحققت رقمين قياسيين بعد رفعها ما مجموعه 331 كغ (146 خطف و185 نتر).

والرقمان السابقان مسجلان باسم كاشيرينا أيضا، بـ330 في المجموع و145 في الخطف.

Каширина победила на чемпионате Европы, установив два мировых рекордаhttps://t.co/6qIFSOrhXGpic.twitter.com/3WnG2ro3Ys — Р-Спорт (@rsportru) April 13, 2019

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أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الأوكرانية أناستاسيا ليسينكو، التي تمكنت من رفع 268 كغ (120 خطف و148 نتر).

وذهبت الميدالية البرونزية للبريطانية إيميلي كيمبيل برفعها 260 كغ (115 خطف و145 نتر).

يذكر أن ميدالية كاشيرينا التي انتزعتها اليوم، كانت الثامنة في بطولة أوروبا، وهي بطلة العالم لخمس مرات، وصاحبة فضية أولمبياد 2012.

المصدر: rsport.ria.ru