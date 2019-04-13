عداءة تستخدم وسيلة نقل أثناء الماراثون.. والنتيجة إيقاف مدى الحياة (فيديو)
صورة تعبيرية
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شهد سباق ماراثون دولي في مدينة جيانغسو الصينية حدثا نادرا، عندما قامت إحدى العداءات باستخدام دراجة هوائية أثناء السباق.
وأنهت العداءة الماراثون في 5 ساعات و38 دقيقة و36 ثانية، ولكن اللجنة المنظمة ضبطتها وهي تقود دراجة هوائية أثناء السباق مخالفة القواعد بشكل فاضح، لتقوم اللجنة بإلغاء نتيجتها ومنعها من المشاركة في الماراثون مدى الحياة.
وشارك في الماراثون 22 ألف شخص، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر العداءة "الغشاشة" بكثير من الفكاهة، في حين انتقدها آخرون على الإساءة لسمعة الماراثون.
المصدر: eurosport.ru
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