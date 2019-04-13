شهد سباق ماراثون دولي في مدينة جيانغسو الصينية حدثا نادرا، عندما قامت إحدى العداءات باستخدام دراجة هوائية أثناء السباق.

وأنهت العداءة الماراثون في 5 ساعات و38 دقيقة و36 ثانية، ولكن اللجنة المنظمة ضبطتها وهي تقود دراجة هوائية أثناء السباق مخالفة القواعد بشكل فاضح، لتقوم اللجنة بإلغاء نتيجتها ومنعها من المشاركة في الماراثون مدى الحياة.

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وشارك في الماراثون 22 ألف شخص، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر العداءة "الغشاشة" بكثير من الفكاهة، في حين انتقدها آخرون على الإساءة لسمعة الماراثون.

المصدر: eurosport.ru