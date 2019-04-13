ريال مدريد يضع عينه على موهبة برشلونة السابقة (فيديو)

كشفت صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يتنافس مع غريمه برشلونة، لضم الموهبة اليابانية تاكيفوسا كوبو، اللاعب السابق لناشئي البارسا والحالي لنادي طوكيو.

وكان كوبو انضم لأكاديمية برشلونة عام 2011، عندما كان لا يتجاوز العاشرة من عمره، ولكنه سرعان ما رحل عن "البلوغرانا"، بعدما اضطر الفريق الكتالوني للتخلص من بعض مواهبه الشابة، إثر عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بخصوص ضم لاعبين تحت السن القانوني.

Le Real Madrid tente de se mêler dans la course pour Takefusa Kubo (ancien de la Masia, qui a quitté le club à cause de la sanction FIFA).



Il est prévu qu'il revienne cet été au Barça, et le club veut boucler rapidement le dossier.



[@EduPolo] pic.twitter.com/q9NwMWDJjB — FC Barcelone (@FCB_NewsFR) 12 апреля 2019 г.

ومن المتوقع أن يعود النجم الياباني الصاعد إلى القارة العجوز الصيف المقبل، واشتعلت المنافسة منذ الآن لضمه بين فريقه السابق برشلونة وريال مدريد، كما أبدى نادي باريس سان جيرمان بدوره اهتمامه باللاعب، الذي يشبه كثيرون بالأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة.

Meet Takefusa Kubo. These are some of his clips for FC Tokyo this weekend vs Shimuzu. Only 17 he is expected to sign with Barça B. Kubo lost his place in LA Masia in 2015 due to violation of FIFA’s transfer policy for youths.



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وخاض كوبو 27 مباراة على المستوى الاحترافي وسجل هدفين.

المصدر:matchtv.ru + تويتر