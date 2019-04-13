الروسي بيسبوتين يتوّج بلقب بطل العالم للملاكمة

توّج الروسي ألكسندر بيسبوتين بلقب بطل العالم للملاكمة في الوزن الخفيف حسب جمعية الملاكمة الأمريكية (USBA)، بعد تغلبه على منافسه الأرجنتيني ألفريدو بلانكو.

واستطاع بيسبوتين الذي سيكمل ربيعه الـ28 بعد أسبوعين، حسن النزال لمصلحته بالنقاط وبإجماع الحكام، خلال النزال الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

Беспутин победил Бланко в бою за титул чемпиона USBAhttps://t.co/twLzSSsJalpic.twitter.com/T8aWur88IO — Р-Спорт (@rsportru) April 13, 2019

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وهذا الانتصار هو الـ13 للروسي خلال مسيرته الاحترافية التي لم يذق خلالها طعم الهزيمة حتى الآن، فيما خسر بلانكو البالغ 29 عاما للمرة الثامنة خلال مسيرته مقابل 20 انتصارا.

المصدر: rsport.ria.ru