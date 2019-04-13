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لاعب روسي يسجل هدفا "عابرا للقارات".. ولكن! (فيديو)

الرياضة

لاعب روسي يسجل هدفا
@zenit_spb/Twitter.com
لاعب روسي يسجل هدفا عابرا للقارات.. ولكن! (فيديو)
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في مشهد طريف، أحرز مكسيم ليفين خلال مباراة جمعت فريقه زينيت بطرسبورغ للشباب ونظيره أنجي، هدفا عالميا ولكن في شباك فريقه بالخطأ.

ففي الدقيقة السابعة من المباراة، مرر أحد مدافعي زينيت الكرة لليفين، فضغط عليه أحد لاعبي أنجي محاولا استخلاص الكرة، وهو ما دفع ليفين لإرجاعها بلمسة واحدة من وسط الملعب إلى حارس مرماه، لكن تسديدته كانت قوية، وباغتت الحارس الذي كان متقدما عن مرماه، فاستقرت الكرة في الشباك، وسط حسرة لاعبي زينيت وفرحة نظرائهم في أنجي.

المصدر: لينتا.رو

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