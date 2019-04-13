زحلقة جيرارد الشهيرة تلقي بظلالها على موقعة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

يشهد الدوري الإنجليزي موعدين مهمين غدا في السباق على اللقب بين حامله مانشستر سيتي وليفربول، بحلول الأول ضيفا على كريستال بالاس ولقاء الثاني مع ضيفه تشيلسي.

وتعهد يورغن كلوب المدير الفني الألماني لنادي ليفربول، ألا تكون مواجهة تشيلسي استعادة لتجربة مريرة عاشها "الريدز" قبل خمسة أعوام.

وفي المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة 2019، يجد ليفربول نفسه في موقع مشابه تقريبا لما كان عليه الحال في 27 من أبريل 2014: يتصدر ترتيب الدوري الممتاز، يبحث عن لقب أول في البطولة المحلية منذ عام 1990، ويستضيف تشيلسي في ملعب أنفيلد.





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Gameweek 34 Liverpool will face Chealsea like 2014 when Perimer league title lost from Liverpool when Gerard toboggan to give Chelsea scores pic.twitter.com/U5leyy1ZHF — Yossif Islam (@Yossif26) 5 января 2019 г.

في ذاك العام، غيرت المباراة كل شيء. خسر "الحمر" بهدفين نظيفين أحدهما تسبب فيه قائده السابق ستيفن جيرارد بعد "زحلقته الشهيرة"، وتبدل مسار الدوري بشكل جذري وصولا إلى تتويج مانشستر سيتي باللقب.

غدا، يدخل ليفربول المباراة متصدرا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، لكنه خاض مباراة أكثر. ومع تبقي خمس مراحل فقط على نهاية الدوري، سيكون أي تعثر مكلفا لكلوب وفريقه، لاسيما وأنه يواجه منافسا لندنيا يتنافس مع ثلاثة فرق أخرى، على المركزين الثالث والرابع المؤهلين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويشدد كلوب على أن بال لاعبيه غير مشغول بالتجربة المريرة لربيع 2014، لاسيما وأن أنفيلد هو ملعبهم حيث حققوا 13 فوزا وتعادلين في 15 مباراة ضمن الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي قبل استضافة تشيلسي "لست واثقا من أن تجربة 2014 تشغل بال أحد. يمكنكم أن تقولوا لكل المشجعين بأن يتجاهلوها. لا علاقة لها بنا. هذه قصة مختلفة تماما".

المصدر: وكالات