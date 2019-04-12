أكد الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ، الجمعة، أن لاعبيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان اعتذرا بعد الإشكال الذي وقع بينهما خلال حصة تدريبية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أمس الخميس، أن إشكالا حادا تخلله تبادل للكمات وقع بين مهاجمي الفريق البافاري خلال حصة تدريبية، بعد توجيه ليفاندوفسكي (البالغ من العمر 30 عاما) انتقادات إلى زميله الفرنسي (22 عاما)، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما للفصل بينهما.

وأكد كوفاتش في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، وقوع هذا الإشكال، مشيرا إلى أنه تحدث مع اللاعبين في أعقاب الحصة التدريبية.

وأوضح: "لقد تبادلنا الحديث نحن الثلاثة (...) اعتذر اللاعبان وأبديا أسفهما. لن يتم فرض عقوبة مالية عليهما (من قبل إدارة النادي)".

وتابع "تم طي صفحة هذا الحادث".

وردا على سؤال عن أسباب الإشكال بين لاعبي الفريق الباحث عن لقبه السابع تواليا في البوندسليغا، لم يقدم كوفاتش إجابة صريحة، مكتفيا بالقول: "التدريب.. المشاعر (...) يمكننا أن نرى الأمور بمنظار إيجابي.. ما زلنا على قيد الحياة"!

وطلب من الصحفيين عدم الاستفسار عن الحادث، والتركيز على مباراة الأحد ضد المضيف فورتونا دوسلدورف في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ويدخل الفريق البافاري مباراته المقبلة باحثا عن تعزيز صدارته للدوري بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند، والتي حققها بعد سحقه ضيفه ومطارده على لقب الموسم، بنيتجة 5-0 في المرحلة الماضية.

وفي المرحلة 29 من أصل 34، يستضيف دورتموند فريق ماينتس يوم السبت.

المصدر: أ ف ب