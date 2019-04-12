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فيرمينيو يتوج بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

فيرمينيو يتوج بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا
AFP PAUL ELLIS
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حصل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة لاعب الأسبوع في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي جرى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في فيسبوك اليوم، صورة لفيرمينيو مرفقة بعبارة "الفائز" (أفضل لاعب في الأسبوع).

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وجاء تتويج فيرمينيو بجائزة أفضل لاعب بعد دوره البارز في انتصار ليفربول على بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين، وتسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك الحارس كاسياس.

كما فاز في ذهاب ربع نهائي التشامبيونزليغ، توتنهام على مانشستر سيتي بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز برشلونة على مانشستر يونايتد، فيما تعادل يوفنتوس خارج الديار مع أياكس أمستردام 1-1.

المصدر: وكالات

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