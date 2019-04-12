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رونالدو يقود التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري الأبطال

الرياضة

رونالدو يقود التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري الأبطال
AFP JOHN THYS
رونالدو يقود التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري الأبطال
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كشف الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في فيسبوك، عن التشكيلة المثالية لمباريات ذهاب الدور ربع النهائي لـ"التشامبيونز ليغ"، التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وشهدت التشكيلة، تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي ديفيد نيريس جناح أياكس أمستردام الهولندي، إضافة إلى 4 لاعبين من ليفربول، و3 من توتنهام، ولاعبين من برشلونة. 

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

في حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام)

في خط الدفاع: فيرتونخين (توتنهام)، فيرغيل فان دايك وألكسندر أرنولد (ليفربول)، جوردي ألبا وجيرارد بيكيه (برشلونة).

في خط الوسط: سون هيونغ مين (توتنهام)، ونابي كيتا (ليفربول).

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وديفيد نيريس (أياكس).

المصدر: UCL 

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