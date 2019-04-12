شاهد.. الروسي تشيريشيف يبدع في الدوري الأوروبي

قدم النجم الروسي دينيس تشيريشيف أداء جيدا خلال مشاركته في مباراة جمعت أمس فريقه فالنسيا بمضيفه فياريال، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وساهم الدولي الروسي في فوز "الخفافيش" بثلاثة أهداف لهدف واحد، بصناعته للهدف الثالث بطريقة رائعة.

وقاد تشيريشيف هجمة مرتدة لفالنسيا في الأنفاس الأخيرة من المباراة، حيث انطلق بالكرة مسرعا من الجهة اليسرى قرب دائرة المنتصف، قبل أن يهدي كرة على طبق من ذهب لزميله البرتغالي غونزالو غويديس، الذي وضع الكرة في الشباك بلمسة واحدة.

ويلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في فالنسيا، لتحديد المتأهل منهما إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن تشيريشيف انضم مطلع هذا الموسم إلى فالنسيا على سبيل الإعارة قادما من فياريال.

المصدر: eurosport.ru + RT