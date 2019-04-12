 
مباشر
عاجل
المجلس الانتقالي السوداني: سنجري حوارا مع القوى السياسية اليوم لتهيئة المناخ

شاهد.. الروسي تشيريشيف يبدع في الدوري الأوروبي

الرياضة

شاهد.. الروسي تشيريشيف يبدع في الدوري الأوروبي
AFP ANDY BUCHANAN
شاهد.. الروسي تشيريشيف يبدع في الدوري الأوروبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpjf

قدم النجم الروسي دينيس تشيريشيف أداء جيدا خلال مشاركته في مباراة جمعت أمس فريقه فالنسيا بمضيفه فياريال، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وساهم الدولي الروسي في فوز "الخفافيش" بثلاثة أهداف لهدف واحد، بصناعته للهدف الثالث بطريقة رائعة.

وقاد تشيريشيف هجمة مرتدة لفالنسيا في الأنفاس الأخيرة من المباراة، حيث انطلق بالكرة مسرعا من الجهة اليسرى قرب دائرة المنتصف، قبل أن يهدي كرة على طبق من ذهب لزميله البرتغالي غونزالو غويديس، الذي وضع الكرة في الشباك بلمسة واحدة.

ويلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في فالنسيا، لتحديد المتأهل منهما إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن تشيريشيف انضم مطلع هذا الموسم إلى فالنسيا على سبيل الإعارة قادما من فياريال.

المصدر: eurosport.ru + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المجلس العسكري الانتقالي يعقد أول مؤتمر صحفي له بعد "اقتلاع البشير"