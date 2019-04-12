تحديد موقف ميسي من المشاركة في مباراة مانشستر الحاسمة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية حالة نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي تعرض لإصابة قوية أمام مانشستر يونايتد (1-0) الأربعاء الماضي، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "Sport.es"، أن الفحص الطبي الذي خضع له ميسي، أظهر عدم معاناة اللاعب من إصابة خطيرة، مشيرا إلى أن "البرغوث" يستطيع المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، المقررة الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

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وقبل مباراة مانشستر، سيرحل برشلونة السبت المقبل إلى هويسكا لمواجهة فريقها المحلي ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني، ويتوقع أن يغيب ميسي عن هذا اللقاء، من أجل الحصول على قسط من لراحة والاستعداد لموقعة اليونايتد الهامة والحاسمة.

المصدر: matchtv.ru