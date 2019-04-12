تأجيل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بعد الإطاحة بالبشير

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس، تأجيل مباراة الهلال السوداني وضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب ربع نهائي كأس الاتحاد، بعد إطاحة الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير.

ونشر الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الإلكتروني بيانا مقتضبا جاء فيه "بسبب الوضع الأمني الراهن في السودان، أرجئ لقاء الإياب بين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي إلى أجل غير مسمى".

وكان من المقرر إجراء المباراة الأحد المقبل على ملعب الهلال في أم درمان. وأوضح الاتحاد القاري أنه سيقوم "في الوقت المناسب" بتحديد موعد جديد لها.

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وكانت مباراة الذهاب بين النجم والهلال التي أقيمت في تونس، قد انتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويحتاج الفريق السوداني للفوز بهدفين نظيفين في لقاء الإياب، لحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

المصدر: وكالات