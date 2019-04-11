الزمالك يسقط أمام المصري ويتنازل عن الصدارة للأهلي

سقط الزمالك أمام مضيفه المصري البورسعيدي 1-2، اليوم الخميس، ضمن المرحلة الـ28 من الدوري المصري لكرة القدم، ليتنازل عن الصدارة لمصلحة غريمه الأهلي.

وسجل هدفي المصري إسلام أبو سليمة في (د.40) وأوستن أموتو في (د.57)، بينما أحرز هدف الزمالك الوحيد محمود علاء في (د.90+1 من ركلة جزاء).

ورفع المصري رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع مقابل 57 للزمالك، الذي بقي متخلفا بفارق نقطة عن الأهلي الذي انتزع الصدارة الأربعاء بفوزه على سموحة 2-1.

المصدر: وكالات