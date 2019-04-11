تشيلسي يتجاوز سلافيا براغ ويقترب من نصف نهائي "اليوروبا ليغ"

وضع تشيلسي قدما في الدور قبل النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1-0 على مضيفه سلافيا براغ التشيكي في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

ويدين تشيلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الإسباني ماركوس ألونسو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.

سلافيا براغ 0 × 1 تشيلسي .. هدف الونسو @alamiHD1pic.twitter.com/Iwa3DhpgA0 — اهداف (@kooooorahd12) April 11, 2019

ويكفي تشيلسي التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي تقام على ملعبه "ستامفورد بريدج" الأسبوع القادم من أجل التأهل للدور قبل النهائي.

في المقابل، أصبحت مهمة سلافيا براغ شاقة للغاية في الاستمرار في البطولة، إذ يتعين عليه الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، من أجل اقتناص ورقة العبور للمربع الذهبي.

المصدر: وكالات