فالنسيا ينتزع فوزا ثمينا من فياريال في "اليوروبا ليغ"

حقق فالنسيا فوزا ثمينا على مضيفه ومواطنه فياريال 3-1 اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

أحرز البرتغالي غونسالو غيديش في (د.6 و90+3) والدنماركي دانيال فاس في (د.90) أهداف فالنسيا، بينما سجل سانتي كازورلا في (د.37 من ركلة جزاء) هدف فياريال الوحبد.

وبات فالنسيا يملك أفضلية كبيرة للتأهل في مباراة الإياب التي تقام الخميس المقبل على ملعبه ميستايا.

وفي مباراة أخرى، حقق بنفيكا البرتغالي فوزا ثمينا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 4-2.

المصدر: وكالات