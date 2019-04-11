الدوري الأوروبي.. أرسنال يهزم نابولي ويضع قدما في نصف النهائي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpi0
وضع أرسنال قدما في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بفوزه على ضيفه نابولي 2-0، اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي البطولة.
وسجل هدفي أرسنال كل من الويلزي آرون رامسي في (د.14) والمدافع السنغالي خالد كوليبالي في (د.25 خطأ في مرمى فريقه).
ارسنال 1 × 0 نابولي .. هدف رامزي @alamiHD1pic.twitter.com/W0DpoJXKuP— اهداف (@kooooorahd12) April 11, 2019
ارسنال يسجل الثاني⚽️#ارسنال_نابوليpic.twitter.com/jSIdvY8WUT— اهداف المباريات⚽️! (@GOAL_QA) April 11, 2019
وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب نابولي سان باولو.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)