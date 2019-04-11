الدوري الأوروبي.. أرسنال يهزم نابولي ويضع قدما في نصف النهائي

وضع أرسنال قدما في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بفوزه على ضيفه نابولي 2-0، اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وسجل هدفي أرسنال كل من الويلزي آرون رامسي في (د.14) والمدافع السنغالي خالد كوليبالي في (د.25 خطأ في مرمى فريقه).

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب نابولي سان باولو.

المصدر: وكالات