"يويفا" يدرس إجراءات انضباطية ضد أياكس وتوتنهام

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات انضباطية ضد أياكس أمستردام وتوتنهام هوتسبير، اليوم الخميس، بسبب شغب الجماهير في مباريات دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أياكس اتهامات من الاتحاد الأوروبي بسبب الشغب بعد أن ركض مشجع نحو كريستيانو رونالدو أثناء احتفاله بهدفه في مرمى أياكس في (د.45).

وتضمنت الاتهامات إلقاء مقذوفات من جماهير النادي الهولندي وسد الممرات بين المدرجات خلال التعادل 1-1 في ذهاب دور الثمانية على ملعب يوهان كرويف، مساء الأربعاء.

ويواجه توتنهام نفس الاتهام بسبب اقتحام مشجع أرض ملعبه الجديد خلال المباراة التي فاز بها 1-0 على مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء الماضي.

وستنظر لجنة المراقبة والقيم والانضباط في الاتحاد الأوروبي في القضيتين يوم 16 مايو المقبل.

المصدر: رويترز