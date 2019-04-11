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الروسية كوزنيتسوفا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة سامسونغ السويسرية

الرياضة

الروسية كوزنيتسوفا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة سامسونغ السويسرية
Reuters Susana Vera
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تأهلت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سامسونغ السويسرية للتنس، بعد تغلبها اليوم على السويسرية تيميا باشينسكي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقلبت كوزنيتسوفا تأخرها في المجموعة الأولى 7-5، إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-3 و6-4، لتحسم المباراة لصالحها خلال ساعتين و7 دقائق.

وستواجه كوزنيتسوفا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، الفائزة من مواجهة الألمانية أنتونيا لوتنير والتشيكية كريستينا بليسكوفا.

المصدر: rsport.ria.ru

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