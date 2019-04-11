الروسية كوزنيتسوفا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة سامسونغ السويسرية
تأهلت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سامسونغ السويسرية للتنس، بعد تغلبها اليوم على السويسرية تيميا باشينسكي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وقلبت كوزنيتسوفا تأخرها في المجموعة الأولى 7-5، إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-3 و6-4، لتحسم المباراة لصالحها خلال ساعتين و7 دقائق.
A 🔥 first serve from @SvetlanaK27 to secure the victory!— WTA (@WTA) April 11, 2019
Beats Bacsinszky 5-7, 6-3, 6-4!#SamsungOpenpic.twitter.com/WI4W6TaodI
وستواجه كوزنيتسوفا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، الفائزة من مواجهة الألمانية أنتونيا لوتنير والتشيكية كريستينا بليسكوفا.
Titanic tussle - real respect.— WTA (@WTA) April 11, 2019
😍@SvetlanaK27@TimeaOfficial#SamsungOpenpic.twitter.com/zZYDUHW66J
المصدر: rsport.ria.ru