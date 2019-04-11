الروسية كوزنيتسوفا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة سامسونغ السويسرية

تأهلت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سامسونغ السويسرية للتنس، بعد تغلبها اليوم على السويسرية تيميا باشينسكي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقلبت كوزنيتسوفا تأخرها في المجموعة الأولى 7-5، إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-3 و6-4، لتحسم المباراة لصالحها خلال ساعتين و7 دقائق.

وستواجه كوزنيتسوفا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، الفائزة من مواجهة الألمانية أنتونيا لوتنير والتشيكية كريستينا بليسكوفا.

المصدر: rsport.ria.ru