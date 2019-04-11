لكمات في الوجه في تدريب بايرن ميونخ بين ليفاندوفسكي وكومان !

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الخميس، أن شجارا تخلله تبادل للكمات، وقع خلال حصة تدريبية لفريق بايرن ميونخ بطل الدوري المحلي، بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان.

وبحسب الصحيفة، كان اللاعبان في حصة تدريبية مغلقة عندما بدأ المهاجم البولندي البالغ من العمر 30 عاما بانتقاد زميله الفرنسي (22 عاما).

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين تبادلا كلمات قاسية قبل تطور الإشكال بينهما إلى شجار، وتوجيه كل منهما لكمات إلى وجه الآخر.

BREAKING: Robert Lewandowski and Kingsley Coman exchange punches in a fight during @FCBayernUS practice. #FCBayernhttps://t.co/j9DVswN5j7 — Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) 11 апреля 2019 г.

وتدخل المدافعان نيكلاس زوليه وجيروم بواتينغ في محاولة للفصل بين المهاجمين اللذين لم يبديا أي تجاوب قبل أن يتدخل عدد آخر من اللاعبين لوقف الشجار.

وانتزع بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري (64 نقطة) من غريمه بوروسيا دورتموند بعدما اكتسحه في المرحلة الثامنة والعشرين بخماسية بيضاء (اثنان منها للبولندي)، وتقدم عليه بفارق نقطة واحدة قبل 6 مراحل في إطار سعيه إلى لقب سابع تواليا.

ويحل بايرن ضيفا على فورتونا دوسلدورف الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين، غداة استضافة دورتموند لماينتس في المرحلة نفسها.

المصدر: أ ف ب