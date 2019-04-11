سجل اللاعب جو بافيلتسكي، مهاجم "سان جوس شاركس" هدفا في غاية الغرابة خلال مباراة فريقه أمام "فيغاس غولدين نايتس" ضمن منافسات كأس ستانلي الأمريكي لهوكي الجليد.

وافتتح بافيلتسكي باب التسجيل في المباراة عن طريق الصدفة، عندما سدد زميله القرص بقوة من مسافة بعيدة باتجاه شباك المنافس، ليرتطم بوجهه (منطقة الفم) ويغير مساره إلى داخل الشباك.

Here's a thing that happened: Joe Pavelski scored a goal off his face!



Stream the #StanleyCup Playoffs here: https://t.co/Cxfh9sXayppic.twitter.com/XDsXvmVnD3 — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) April 11, 2019

وخرج بافيلتسكي من الملعب مباشرة بعد الهدف، وعاد للمشاركة في الشوط الثاني، وتحدثت وسائل الإعلام أن اللاعب فقد العديد من أسنانه عندما ارتطم القرص بفمه.

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وساهم الهدف "الرأسي" في فوز فريق بافيلتسكي، وانتهت المباراة لمصلحة جوس شاركس بنتيجة 5-2.

المصدر: لينتا رو