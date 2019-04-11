 
مباشر

شاهد.. لاعب هوكي يسجل هدفا يكلفه أسنانه!

الرياضة

شاهد.. لاعب هوكي يسجل هدفا يكلفه أسنانه!
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpgt

سجل اللاعب جو بافيلتسكي، مهاجم "سان جوس شاركس" هدفا في غاية الغرابة خلال مباراة فريقه أمام "فيغاس غولدين نايتس" ضمن منافسات كأس ستانلي الأمريكي لهوكي الجليد.

وافتتح بافيلتسكي باب التسجيل في المباراة عن طريق الصدفة، عندما سدد زميله القرص بقوة من مسافة بعيدة باتجاه شباك المنافس، ليرتطم بوجهه (منطقة الفم) ويغير مساره إلى داخل الشباك.

وخرج بافيلتسكي من الملعب مباشرة بعد الهدف، وعاد للمشاركة في الشوط الثاني، وتحدثت وسائل الإعلام أن اللاعب فقد العديد من أسنانه عندما ارتطم القرص بفمه.

إقرأ المزيد
شاهد.. مسلحون على متن هليكوبتر يختطفون لاعبا إيطاليا أثناء المباراة

وساهم الهدف "الرأسي" في فوز فريق بافيلتسكي، وانتهت المباراة لمصلحة جوس شاركس بنتيجة 5-2.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تعطل قطاره في "محطة مصر".. مخاض عسير للناتو العربي لمواجهة "تهديدات" إيران!