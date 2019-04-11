 
مباشر

الروسية كوديرميتوفا تبلغ ربع نهائي بطولة سامسونغ السويسرية (فيديو)

الرياضة

الروسية كوديرميتوفا تبلغ ربع نهائي بطولة سامسونغ السويسرية (فيديو)
Sputnik Рамиль Ситдиков
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpft

تأهلت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سامسونغ السويسرية للتنس، بتغلبها اليوم على السويدية ريبيكا بيتيرسون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقلبت الروسية تأخرها في المجموعة الأولى 6-1، إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-4 و7-6، لتحسم المباراة لصالحها خلال ساعتين و28 دقيقة.

وستواجه كوديرميتوفا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، السلوفينية بولينا هيرتسوغ الفائزة على الرومانية سورانا كريستيا، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 3-6 و7-6 و6-4.

إقرأ المزيد
دجوكوفيتش وأوساكا يواصلان صدارة التصنيف العالمي

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية".. هل يتم التحقيق مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور؟