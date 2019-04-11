الروسية كوديرميتوفا تبلغ ربع نهائي بطولة سامسونغ السويسرية (فيديو)

تأهلت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سامسونغ السويسرية للتنس، بتغلبها اليوم على السويدية ريبيكا بيتيرسون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقلبت الروسية تأخرها في المجموعة الأولى 6-1، إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-4 و7-6، لتحسم المباراة لصالحها خلال ساعتين و28 دقيقة.

A tough tussle comes to an end as Veronika Kudermetova takes the deciding set tiebreak!



Beats Peterson 1-6, 6-4, 7-6(2)!#SamsungOpenpic.twitter.com/bLkSrqfz37 — WTA (@WTA) April 11, 2019

وستواجه كوديرميتوفا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، السلوفينية بولينا هيرتسوغ الفائزة على الرومانية سورانا كريستيا، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 3-6 و7-6 و6-4.

Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Луганоhttps://t.co/WcZHbhwlS0pic.twitter.com/QYlJmEtyJz — Р-Спорт (@rsportru) April 11, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru