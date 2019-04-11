‬قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن ليستر سيتي يواجه اتهاما بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال الفوز على هدرسفيلد تاون في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي.

ويواجه ليستر الاتهام بسبب واقعة حصلت في (د.51) عندما احتسب الحكم ديفيد كوت ركلة جزاء ضد المدافع تشالار سويونتشو واحتج لاعبو ليستر بشدة على الحكام.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تتحدث مزاعم أن ليستر عجز عن التحكم في تصرفات لاعبيه بشكل مقصود".

وأمام ليستر مهلة حتى 12 أبريل الجاري للرد على الاتهام.

وسجل آرون موي هدف هدرسفيلد من ركلة الجزاء لكن فريقه خسر 4-1.

المصدر: رويترز