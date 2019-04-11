يعاني بيوار عبد الله شبيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من جماهير فريق برشلونة الإسباني، بسبب تعليقاتهم وكرههم له نظرا للتشابه الكبير بينه والنجم البرتغالي.

وقال عبد الله الذي يعيش في قضاء سوران شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في لقاء صحفي: "كنت أعاني من جماهير برشلونة، عندما كان رونالدو يلعب في ريال مدريد، لكن مع انتقال اللاعب البرتغالي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قلت التعليقات ولم أعد مكروها لديهم".

Reuters Azad Lashkari

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وأضاف: "دائما ما أهتم بأخبار وتسريحات شعر رونالدو، أحاول تقليده في اللعب أيضا حين ألعب مع فريقي سوران، أرغب أن أقوده كما يقود "الدون" فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال للفوز".

وتابع: "الشبه الكبير بيني وبين رونالدو، وهذا أعتبره نعمة من الله، حيث أصبحت مشهورا بفضل ذلك والجميع يرغب بالتقاط الصور معي"، معربا عن أمله في أن يلتقي مع رونالدو في يوم من الأيام.

المصدر: وكالات