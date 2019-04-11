 
مباشر
عاجل
بن عوف: نعلن وقف إطلاق النار الشامل في البلاد والإفراج عن المعتقليين السياسيين

شاهد.. شبيه رونالدو "العراقي" تعرض للمضايقات من جماهير برشلونة

الرياضة

شاهد.. شبيه رونالدو
Reuters Azad Lashkari
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpdy

يعاني بيوار عبد الله شبيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من جماهير فريق برشلونة الإسباني، بسبب تعليقاتهم وكرههم له نظرا للتشابه الكبير بينه والنجم البرتغالي.

وقال عبد الله الذي يعيش في قضاء سوران شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في لقاء صحفي: "كنت أعاني من جماهير برشلونة، عندما كان رونالدو يلعب في ريال مدريد، لكن مع انتقال اللاعب البرتغالي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قلت التعليقات ولم أعد مكروها لديهم".

Reuters Azad Lashkari
إقرأ المزيد
رونالدو يكسب قلوب جماهير أياكس بلفتة إنسانية رائعة تجاه لاعب عربي
رونالدو يكسب قلوب جماهير أياكس بلفتة إنسانية

وأضاف: "دائما ما أهتم بأخبار وتسريحات شعر رونالدو، أحاول تقليده في اللعب أيضا حين ألعب مع فريقي سوران، أرغب أن أقوده كما يقود "الدون" فريقه يوفنتوس ومنتخب البرتغال للفوز".

وتابع: "الشبه الكبير بيني وبين رونالدو، وهذا أعتبره نعمة من الله، حيث أصبحت مشهورا بفضل ذلك والجميع يرغب بالتقاط الصور معي"، معربا عن أمله في أن يلتقي مع رونالدو في يوم من الأيام.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيان "مفصلي" للجيش السوداني بعد تطورات دراماتيكية..