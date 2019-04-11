الإصابة تحرم ميسي من خوض مباراة برشلونة المقبلة

سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه برشلونة المقبلة، بسب إصابة تعرض لها أمس خلال مواجهة البارسا ومانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، أن "البرغوث" سيغيب بداعي الإصابة عن مواجهة برشلونة ضد مضيفه هويسكا المقررة السبت المقبل، لحساب الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" .

وأشارت الشبكة إلى أن ميسي سيخضع لفحص طبي خلال الساعات القادمة، لتقييم حجم إصابته، والتأكد من عدم تعرض اللاعب لكسر في أنفه.

وأصيب النجم الأرجنتيني على مستوى الأنف، في منتصف الشوط الأول للمباراة التي جمعت برشلونة ومانشستر يونايتد أمس (1-0)، بعد التحام قوي مع مدافع "الشياطين الحمر"، كريس سمولينغ.

ويستضيف البارسا نادي اليونايتد الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، لتحديد المتأهل منهما للمربع الذهبي.

المصدر: matchtv.ru