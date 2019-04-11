الاتحاد القبرصي لكرة القدم يؤجل مباريات الدرجة الثانية بسبب التلاعب في النتائج

أجل الاتحاد القبرصي لكرة القدم مباريات دوري الدرجة الثانية مطلع الأسبوع المقبل، عقب تحذيرات من الاتحاد الأوروبي للعبة تتعلق بالاشتباه في التلاعب بنتائج بعض المباريات.

وسيجتمع مجلس إدارة الاتحاد القبرصي يوم الثلاثاء المقبل لدراسة تغيير اللوائح للقضاء على أي فساد، بما في ذلك خصم نقاط والهبوط أو شطب أي فريق يثبت تلاعبه بنتائج المباريات.

وسيشهد الاجتماع أيضا دراسة خفض عدد أندية المسابقة من 16 فريقا إلى ثمانية بداية من الموسم القادم.

وذكرت صحيفة "قبرص ميل" أن الاتحاد القبرصي تلقى العديد من خطابات التحذير من الاتحاد الأوروبي تتعلق بالتلاعب بنتيجة مباريات في الدرجة الثانية. وقامت الشرطة بالتحقيق في أربع من هذه المباريات.

المصدر: رويترز