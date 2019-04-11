سولشاير يأمل في تكرار "ريمونتادا" سان جيرمان ضد برشلونة

يعلم أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد كيفية الانتفاض في دوري الأبطال ويأمل في أن يكرر فريقه ما فعله أمام باريس سان جيرمان الشهر الماضي، عندما سيحل ضيفا على برشلونة الأسبوع المقبل.

وخسر يونايتد، الذي سقط (0-1) أمام ضيفه برشلونة أمس في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، على أرضه في الدور السابق (2-0) أمام باريس سان جيرمان، قبل أن ينتفض في الإياب بالفوز (3-1) في العاصمة الفرنسية.

وتمنح هذه النتيجة شعورا بالراحة للمدرب النرويجي سولشاير، بإمكانية تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي، رغم أن برشلونة لم يخسر على أرضه في آخر 30 مباراة في البطولة الأوروبية الأبرز منذ 2013.

وقال سولشاير: "الأداء ضد باريس سان جيرمان يمنحنا الأمل والشعور بالراحة بأننا نستطيع فعلها (قلب الطاولة على برشلونة).. الفوز هناك (في ملعب برشلونة) سيكون إنجازا أكبر بالنظر إلى تاريخ برشلونة وعدم خسارته على أرضه".

The manager gives his thoughts on tonight's #UCL game and looks ahead to next week's second leg. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 10 апреля 2019 г.

وتابع سولشاير"فزنا خارج أرضنا على يوفنتوس وباريس سان جيرمان، وعلينا الذهاب إلى برشلونة وتحقيق الانتصار. نعلم أننا نملك العديد من الاحتمالات في هذه المواجهة. لا وقت للتفكير حاليا في مستوانا على أرضنا. علينا التطلع للمستقبل".

المصدر: رويترز