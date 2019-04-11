شاهد.. صورة "المقاتل" ميسي تلهب عشاق برشلونة

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه برشلونة ومضيفه مانشستر يونايتد أمس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصيب ميسي في الدقيقة (30)، بعد التحام قوي مع مدافع مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ، إلا أن هذه الإصابة القوية لم تمنع "البرغوث" من إكمال اللقاء.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو وصورا، يظهر فيها ميسي بعد الإصابة، والدماء تسيل من وجهه.

وعلق أحد الرواد على الصورة قائلا: "‏عندما يعد ميسي بشيء، يقاتل من أجله...مهما كلفه ذلك".

وكان النجم الأرجنتيني وعد جماهير برشلونة مع انطلاق الموسم الحالي، بقيادة الفريق للتتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة برشلونة ومضيفه مانشستر يونايتد، انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف، من توقيع مدافع "الشياطين الحمر"، لوك شاو بالخطأ في مرمى فريقه.

المصدر: تويتر