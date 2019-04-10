الشرطة الهولندية تعتقل أكثر من 100 مشجع ليوفنتوس!

اعتقلت الشرطة الهولندية أكثر من 100 مشجع ليوفنتوس، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة أياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما اعتقلت الشرطة مشجيعن للفريق المضيف أياكس وأطلقت مدافع المياه خارج الملعب.

وقالت شرطة أمستردام إنها أطلقت مدافع المياه لإخماد نيران وألعاب نارية، بينما كان جمهور أياكس صاحب الأرض يتجمع خارج ملعب المباراة.

وضبطت الشرطة أيضا ألعابا نارية بعدما حذرت قبل أيام من المباراة بأنها لن تسمح للجماهير بإشعال الألعاب النارية خارج الملعب فيما أصبح طقسا تقليديا قبل انطلاق المباريات.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أنها اعتقلت مجموعتين منفصلتين من المشجعين الإيطاليين بعد أن ثبت أنهم يحملون ألعابا نارية إضافة إلى عصي ورذاذ فلفل ومفكات.

وأضافت الشرطة أن المجموعة الأولى ضمت نحو 46 من مشجعي يوفنتوس اعتقلوا عند محطة مترو قريبة من الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة في وقت تنسق فيه القوات الهولندية والإيطالية العمل معا لتحديد مثيري الشغب المحتملين.

وقالت الشرطة الهولندية إنها أوقفت واحتجزت المجموعة الثانية المكونة من 61 شخصا بالقرب من الاستاد.

ونشرت الشرطة على موقعها على الإنترنت صورا لبعض المواد التي تمت مصادرتها وكان من بينها سكين ومطرقة.

المصدر: رويترز