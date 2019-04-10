التشكيلة الرسمية لمواجهة أياكس ويوفنتوس في أبطال أوروبا
أعلن المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري، التشكيلة الرسمية لفريقه، لمواجهة أياكس الهولندي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أمستردام آرينا.
Let’s warm up! 🔥#UCL#ajajuvpic.twitter.com/4PPAdxLt2V— AFC Ajax (@AFCAjax) April 10, 2019
Warm-up time! 🏃♂️⚽️#GETREADY#AjaxJuve#UCLpic.twitter.com/ifYM0NP4xe— JuventusFC (@juventusfcen) April 10, 2019
لحظة وصول حافة أياكس إلى ملعب "أمستردام آرينا" ...
Tik, tak, tik, tak.... 🌡#UCL#ajajuvpic.twitter.com/E3JniYNmUZ— AFC Ajax (@AFCAjax) April 10, 2019
نزول كتيبة "السيدة العجوز" إلى ملعب أمستردام آرينا للإحماء قبل انطلاق القمة المرتقبة...
"This is the moment. Right now." ⚪️⚫️#GETREADY#AjaxJuve#UCL#FORZAJUVE! pic.twitter.com/IXp4xLGopq— JuventusFC (@juventusfcen) April 10, 2019
يوفنتوس:
حراسة المرمى: تشيزني
الدفاع: أليكساندرو - روجاني - بونوتشي - كانسيلو
الوسط: بينتانكور - بيانيتش - ماتويدي - بيرنارديسكي
الهجوم: رونالدو - ماندزوكيتش
📝 STARTING XI | Our ⚪⚫ line-up for #AjaxJuve!— JuventusFC (@juventusfcen) April 10, 2019
💺 SUBS | Perin, De Sciglio, Spinazzola, Khedira, Dybala, Douglas Costa, Kean.#FinoAllaFine#ForzaJuvepic.twitter.com/dzMqFYmxHg
أياكس أمستردام:
حراسة المرمى: أونان
الدفاع: بليند - فيلتمان - دي ليخت - تاليافيكو
الوسط: دي يونغ - فان دي بيك - شون
الهجوم: نيرس - تاديتش - زياش
👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤— AFC Ajax (@AFCAjax) April 10, 2019
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المصدر: RT