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التشكيلة الرسمية لمواجهة أياكس ويوفنتوس في أبطال أوروبا

الرياضة

التشكيلة الرسمية لمواجهة أياكس ويوفنتوس في أبطال أوروبا
Reuters
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أعلن المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري، التشكيلة الرسمية لفريقه، لمواجهة أياكس الهولندي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أمستردام آرينا.

لحظة وصول حافة أياكس إلى ملعب "أمستردام آرينا" ...

نزول كتيبة "السيدة العجوز" إلى ملعب أمستردام آرينا للإحماء قبل انطلاق القمة المرتقبة...

يوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: أليكساندرو - روجاني - بونوتشي - كانسيلو

الوسط: بينتانكور - بيانيتش - ماتويدي - بيرنارديسكي

الهجوم: رونالدو - ماندزوكيتش

أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: أونان

الدفاع: بليند - فيلتمان - دي ليخت - تاليافيكو

الوسط: دي يونغ - فان دي بيك - شون

الهجوم: نيرس - تاديتش - زياش

المصدر: RT

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