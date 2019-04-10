أبطال أوروبا .. يوفنتوس يعود بتعادل ثمين من أرض أياكس
اقترب يوفنتوس من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع مضيفه آياكس أمستردام 1-1، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.
وتقدم يوفنتوس في (د.44) عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يتعادل البرازيلي ديفيد نيريس لأياكس في (د.47 ).
ويستضيف يوفنتوس نظيره الهولندي الثلاثاء المقبل في مدينة تورينو الإيطالية، في مباراة الإياب لدور الثمانية.
وفيما يلي أهداف المباراة:
د.46 البرازيلي نيرس يدرك التعادل لأياكس مع بداية الشوط الثاني...
بداية المباراة— رابطة هولندية كويتية (@OnsOranje_kw) April 10, 2019
كل التوفيق لزعيم الكرة الهولندية شباب آياكس
د.45 رونالدو يتقدم ليوفنتوس من رأسية متقنة في شباك أياكس...
هدف يوفينتوس الاول رونالدو pic.twitter.com/XFt0STe1ly— زِياد (@Ziadqp) April 10, 2019
45' SIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! @Cristiano WITH A DIVING HEADER!!!!!!!!! 🔥⚽️⚪️⚫️#AjaxJuve [0-1] #UCL#ForzaJuvepic.twitter.com/9n9ExPNG7k— JuventusFC (@juventusfcen) April 10, 2019
Let’s warm up! 🔥#UCL#ajajuvpic.twitter.com/4PPAdxLt2V— AFC Ajax (@AFCAjax) April 10, 2019
Warm-up time! 🏃♂️⚽️#GETREADY#AjaxJuve#UCLpic.twitter.com/ifYM0NP4xe— JuventusFC (@juventusfcen) April 10, 2019
لحظة وصول حافة أياكس إلى ملعب "أمستردام آرينا" ...
Tik, tak, tik, tak.... 🌡#UCL#ajajuvpic.twitter.com/E3JniYNmUZ— AFC Ajax (@AFCAjax) April 10, 2019
نزول كتيبة "السيدة العجوز" إلى ملعب أمستردام آرينا للإحماء قبل انطلاق القمة المرتقبة...
"This is the moment. Right now." ⚪️⚫️#GETREADY#AjaxJuve#UCL#FORZAJUVE! pic.twitter.com/IXp4xLGopq— JuventusFC (@juventusfcen) April 10, 2019
يوفنتوس:
حراسة المرمى: تشيزني
الدفاع: أليكساندرو - روجاني - بونوتشي - كانسيلو
الوسط: بينتانكور - بيانيتش - ماتويدي - بيرنارديسكي
الهجوم: رونالدو - ماندزوكيتش
📝 STARTING XI | Our ⚪⚫ line-up for #AjaxJuve!— JuventusFC (@juventusfcen) April 10, 2019
💺 SUBS | Perin, De Sciglio, Spinazzola, Khedira, Dybala, Douglas Costa, Kean.#FinoAllaFine#ForzaJuvepic.twitter.com/dzMqFYmxHg
أياكس أمستردام:
حراسة المرمى: أونان
الدفاع: بليند - فيلتمان - دي ليخت - تاليافيكو
الوسط: دي يونغ - فان دي بيك - شون
الهجوم: نيرس - تاديتش - زياش
👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤— AFC Ajax (@AFCAjax) April 10, 2019
👤👤👤👤👤👤👤#UCL#ajajuvpic.twitter.com/SutXreVqfi
المصدر: RT