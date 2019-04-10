أبطال أوروبا .. يوفنتوس يعود بتعادل ثمين من أرض أياكس

اقترب يوفنتوس من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع مضيفه آياكس أمستردام 1-1، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وتقدم يوفنتوس في (د.44) عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يتعادل البرازيلي ديفيد نيريس لأياكس في (د.47 ).

ويستضيف يوفنتوس نظيره الهولندي الثلاثاء المقبل في مدينة تورينو الإيطالية، في مباراة الإياب لدور الثمانية.

وفيما يلي أهداف المباراة:

د.46 البرازيلي نيرس يدرك التعادل لأياكس مع بداية الشوط الثاني...

بداية المباراة

كل التوفيق لزعيم الكرة الهولندية شباب آياكس — رابطة هولندية كويتية (@OnsOranje_kw) April 10, 2019

د.45 رونالدو يتقدم ليوفنتوس من رأسية متقنة في شباك أياكس...

لحظة وصول حافة أياكس إلى ملعب "أمستردام آرينا" ...

نزول كتيبة "السيدة العجوز" إلى ملعب أمستردام آرينا للإحماء قبل انطلاق القمة المرتقبة...

يوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: أليكساندرو - روجاني - بونوتشي - كانسيلو

الوسط: بينتانكور - بيانيتش - ماتويدي - بيرنارديسكي

الهجوم: رونالدو - ماندزوكيتش

أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: أونان

الدفاع: بليند - فيلتمان - دي ليخت - تاليافيكو

الوسط: دي يونغ - فان دي بيك - شون

الهجوم: نيرس - تاديتش - زياش

المصدر: RT