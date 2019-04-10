أبطال أوروبا .. مانشستر يونايتد 0 -1 وبرشلونة (تغطية خاصة)
أعلن النرويجي أولي جينار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة برشلونة على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
د.13 لويس سواريز يتقدم للبارسا بهدف بعد استخدام تقنية "VAR" ...
هدف برشلونة ..— Bandar Al-Enzi (@xBandar_Cule) April 10, 2019
السوال الصعب ، ميسي كيف شاف سواريز ؟
pic.twitter.com/9LsZGDXAuO
#MUFC dressing room looking 👌#UCLpic.twitter.com/Xb2VmABIcK— Manchester United (@ManUtd) April 10, 2019
وصول لاعبي برشلونة ...
📍 Old Trafford 👋— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 10, 2019
⚽ #MUFCBarça
Let'sssss goooooooo!!!! 🔵🔴 pic.twitter.com/vtGNDiYTka
وصول كتيبة "الشياطين الحمر" إلى ملعب أولد ترافورد ...
We're here. #MUFC#UCL— Manchester United (@ManUtd) April 10, 2019
Where to watch the game: https://t.co/NI7awkpNtJpic.twitter.com/QFRik2Jn14
تشكيلة مانشستر يونايتد:
حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: ، يونج، سمولينغ، وليندلوف، ولوك شاو.
خط الوسط: مكتوميناي، فريد، وبوغبا.
خط الهجوم: لوكاكو، وراشفورد، دالوت.
🚨 Your #MUFC team to face Barcelona 🚨 #UCL— Manchester United (@ManUtd) April 10, 2019
تشكيلة برشلونة:
حراسة المرمى: تير شتيغن.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغليت، وألبا.
خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، وآرثر.
خط الهجوم: كوتينيو، ميسي، وسواريز.
🔵🔴 Barça XI#MUFCBarça— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 10, 2019
ويسعى برشلونة، إلى قطع خطوة كبيرة نحو التخلص من اللعنة التي تطارد الفريق مؤخرا ببطولة دوري أبطال أوروبا (خرج من الدور ربع النهائي للبطولة في آخر 3 سنوات).
في المقابل، يدخل يونايتد هذه المرحلة بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي البطولة، بفوز غال 3-1 في العاصمة الفرنسية بعد التأخر 0-2 على ملعبه، ويبدي سولشاير مدرب "الشياطين الحمر" اقتناعه بقدرة فريقه على العبور إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2011، لاسيما وأنه يأمل في إحياء روح 1999 في صفوف فريقه.
المصدر: RT