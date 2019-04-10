الروسية رومانوفا تحرز ذهبية بطولة أوروبا لرفع الأثقال

أحرزت الرباعة الروسية أناستاسيا رومانوفا البالغة 27 عاما، الميدالية الذهبية في فئة وزن دون 71 كغ، اليوم الأربعاء، في بطولة أوروبا لرفع الأثقال التي تستضيفها جورجيا.

وجاءت رومانوفا في المركز الأول بعد رفعها ما مجموعه 240 كغ (112 خطف و128 نتر).

Романова завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетикеhttps://t.co/kxrXxlS4rxpic.twitter.com/SdYwIzvgDU — Р-Спорт (@rsportru) April 10, 2019

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أما المركز الثاني فقد كان من نصيب البريطانية إيميلي غودلي، التي تمكنت من رفع 216 كغ (93 خطف و123 نتر).

وذهبت الميدالية البرونزية للرومانية ميديلينا بيانكا برفعها 215 كغ (101 خطف و114 نتر).

المصدر: rsport.ria.ru