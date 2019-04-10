أمم إفريقيا.. 12 نجما بقيمة 12 مليارا والفرعون صلاح في المقدمة

يتصدر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قائمة الأغلى في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، حيث تبلغ قيمته 150 مليون يورو، ويأتي في المركز الثاني السنغالي ساديو ماني بـ85 مليون يورو.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم قائمة بأسماء أغلى 12 لاعبا في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، التي تقام في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، وعنونت: 12 نجما بقيمة 12 مليارا وصلاح في المقدمة.

وجاء ترتيب القائمة كالتالي:

1- محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بـ150 مليون يورو.

2- السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بـ85 مليون يورو.

3- السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي بـ70 مليون يورو.

4- الغينى نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزي بـ 65 مليون يورو.

5- الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بـ60 مليون يورو.

6- الغاني توماس بارتي لاعب أتلتيتكو مدريد الإسباني بـ50 مليون يورو.

7- الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي بـ40 مليون يورو.

8- الكاميروني أندريا أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي بـ35 مليون يورو.

9- المغربي حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي بـ35 مليون يورو.

10- النيجيري ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي بـ35 مليون يورو.

11- الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي بـ35 مليون يورو.

12- الإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان الإيطالي بـ35 مليون يورو.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم