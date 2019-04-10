كشفت تقارير ألمانية أن شركة "نايكي" الأمريكية وقعت عقدا مع يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 14 عاما قد يعود عليه بملايين الدولارات في الأعوام المقبلة.

ويبرز موكوكو بشكل كبير في صفوف فريق دورتموند لما دون 17 عاما، وسجل هذا الموسم 36 هدفا في 21 مباراة خاضها.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار، إلى أن أداء موكوكو الذي يتوقع أن يكون من أبرز المواهب محليا في الأعوام المقبلة، دفع الشركة الأمريكية العملاقة إلى توقيع عقد رعاية مغر معه.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الأمريكية للتجهيزات الرياضية، دفعت للاعب عند التوقيع مليون يورو (1,1 مليون دولار)، وأن بنود العقد قد تجعله ينال ما يصل إلى عشرة ملايين، لكن ذلك يرتبط بتطور مسيرته لاسيما احترافه اللعبة.

وبموجب قوانين الدوري الألماني لكرة القدم، لا يمكن لموكوكو أن يشارك مع الفريق الأول لدورتموند قبل أن يتم السادسة عشرة من العمر، وذلك في نوفمبر 2020.

وانضم اللاعب المولود في الكاميرون، إلى صفوف الفئات العمرية في دورتموند عام 2016 قادما من نادي سانت باولي في مدينة هامبورغ.

خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب ألمانيا لما دون 16 عاما، في العام 2017 عندما كان في الثانية عشرة من العمر، وسجل ثلاثة أهداف في أربعة مباريات بقميص المنتخب الوطني.

وفي ظل الاهتمام الكبير باللاعب، تسعى إدارة دورتموند ومسؤولو منتخبات الشباب في الاتحاد الألماني، إلى إحاطته بعناية تحميه وتضمن تطور موهبته وبروزه بشكل تدريجي، وهو ما حال حتى الآن دون استدعائه إلى تشكيلة منتخب دون 17 عاما.

وقال مدرب هذا المنتخب ميكايل فايختباينر في تصريحات صحافية في نوفمبر الماضي "الاهتمام بيوسوفا لم يكن سهلا على اللاعب والمحيطين به (...) مع الأخذ في الاعتبار تطوره على المستوى الفردي وتمنيات عائلته، قررنا عدم استدعائه إلى منتخب ما دون 17 عاما".

المصدر: أ ف ب