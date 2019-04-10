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شاهد.. فيديو لرونالدو يشعل إنستغرام بأكثر من 10 ملايين إعجاب

الرياضة

شاهد.. فيديو لرونالدو يشعل إنستغرام بأكثر من 10 ملايين إعجاب
Globallookpress
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تفاعل ملايين من المتابعين مع الفيديو الذي نشره كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عبر صفحته الشخصية في إنستغرام، وهو يغني أثناء قيادته للسيارة رفقة صديقته وابنه البكر.

والفيديو عبارة عن 3 مقاطع، الأول يظهر فيه رونالدو وهو يغني أغنية "Everybody's Got to Learn Sometime" الشهيرة. ليترك الدور فيما بعد لصديقته جورجينا رودريغيز.

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بدورها ظهرت رودريغيز وهي تغني لمغني الراب الشهير دريك، مرتدية النظارات الشمسية. ليصبح الدور بعدها لـ "جونيور"، ابن رونالدو، الذي شاركهما أيضا بالغناء.

وحازت هذه الفيديوهات على أكثر من 10 ملايين مشاهدة وإعجاب على إنستغرام بعد يومين فقط من نشرها.

المصدر: وكالات

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