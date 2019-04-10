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رونالدو على رأس تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة أياكس في دوري الأبطال

الرياضة

رونالدو على رأس تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة أياكس في دوري الأبطال
Reuters Alberto Lingria
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يحط يوفنتوس الإيطالي الرحال اليوم على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام الهولندية لملاقاة أياكس أمستردام في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوقعت شبكة "هو سكورد" البريطانية التشكيلة التي سيدخل بها مدرب السيدة العجوز، ماسيمليانو أليغري المباراة الهامة أمام مضيفه الهولندي.

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وجاءت تشكيلة اليوفي على النحو التالي:

حارس المرمى: وجيتش تشيزني.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي، أندريا بارزالي، أليكس ساندرو وجواو كانسيلو .

خط الوسط: ميرالم بيانيتش، رودريغو بينتانكور وبليز ماتويدي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، فيديريكو بيرنارديسكي، و ماريو ماندزوكيتش.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات

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